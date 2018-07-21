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ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем»
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ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в товарищеском матче, сообщает ТАСС.
Игра состоялась на домашнем стадионе ЦСКА.
Хозяева первыми открыли счет на 34 минуте. Отличился полузащитник Дмитрий Ефремов.
Гости сравняли во втором тайме, на 59 минуте. Нападающий Марко Обрадович реализовал пенальти.
Следующий матч ЦСКА сыграет с «Локомотивом» за Суперкубок 27 июля в Нижнем Новгороде.
В первом туре Российской премьер-лиги «Енисей» сыграет с "Зенитом" 29 июля.
Ранее сообщалось, что исландский защитник дебютирует за ЦСКА в матче с «Енисеем».
Товарищеский матч. ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 Голы: 1:0 — Ефремов, 34, 1:1 — Обрадович, 59.
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