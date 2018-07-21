Рейс МН17: хронология расследования катастрофы под Донецком

После подписания закона о ратификации соглашения между Украиной Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, голландской стороне предоставляется право провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.

Правоохранители Украины и Нидерландов будут совместно вести расследование, конечная цель которых — уголовное преследование и осуждение лиц, причастных к крушению самолёта.

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Рейс МН17

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур Малайзия ), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек — 280 взрослых пассажиров, трое детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

Боинг должен был войти в российское воздушное пространство примерно в 17.20. Но лайнер рухнул на территории Украины в 60 километрах от границы с Россией

Первым об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко . На странице в Facebook он написал: «Почти 300 человек погибли во время крушения малазийского самолета в Донецкой области на Украине».

Взаимные обвинения

Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики в первые же часы после катастрофы незамедлительно обвинили в случившемся друг друга.

Украинская сторона, ещё не проведя расследования, заявила, что самолёт был сбит ополченцами из средства ПВО «Бук».

У самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик мнение было противоположным.

«Самолёт был сбит украинской стороной. У нас нет таких средств ПВО», — заявил сразу же после трагедии «Интерфаксу» член Совбеза ДНР Сергей Кавтарадзе , аргументируя свои слова тем, что зенитно-ракетные комплексы в ДНР имеют максимальную дальность поражения в 3-4 км, тогда как «Боинги» летают на высоте 10 км, а рейс МН17, как выяснилось позже, шёл на высоте 10,6 км.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Serg Glovny

Цветы и игрушки у здания немецокго посольства, Киев

Руководство Луганской народной республики заявило, что малазийский авиалайнер был сбит штурмовиком ВВС Украины. Именно поэтому, считали в ЛНР, боинг раскололся в воздухе, а его обломки разлетелись на 15 км.

В начале сентября 2014 года Нидерланды опубликовали доклад с промежуточными результатами работы следственной комиссии, согласно которому лайнер развалился в воздухе из-за попадания в него множества объектов на большой скорости, при этом неполадок в системах лайнера или ошибок экипажа зафиксировано не было.

Украина, на территории которой произошел инцидент, передала полномочия по координации следствия Совету по безопасности Нидерландов. Совет создал международную группу экспертов, в которую вошли представители Австралии Великобритании , Малайзии, Нидерландов, России, США и Украины. Основной версией катастрофы стало попадание ракеты «земля-воздух» или «воздух-воздух».

2015 год: предварительные выводы

В октябре 2015 года голландцы опубликовали итоговые данные расследования. Главный вывод: рейс МН-17 был сбит из ЗРК «Бук», запуск ракеты был произведён с территории востока Украины.

Проанализировав характер повреждений самолёта и внешнего вида поражающих элементов, изъятых из его конструкции, эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной разрушения Boeing 777 является воздействие зенитной управляемой ракеты 9М38М1 из состава зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

«Внутри самолёта нашли фрагмент ракеты и много осколков, на некоторых осколках — куски лобового стекла самолёта, что говорит о том, что снаряд попал снаружи. Эксперты исключили версии о взрыве, произошедшем внутри самолёта», — заявил тогда председатель СБН Тьиббе Йустра.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nicolas Maeterlinck

Похороны жертв крушения MH17

Ракета «земля-воздух» взорвалась менее чем в одном метре слева от кабины пилотов. По словам Йустры, частицы ракеты были найдены в телах членов экипажа, погибших в кабине самолета.

«Моделирование процесса наведения ракеты 9М38М1 на «Боинг» МН17 в точку, где он был поражён, показало, что пересечение траекторий ракеты и самолёта реализуется только из ограниченного района — южнее населённого пункта Зарощенское», — отмечают авторы доклада. При этом они добавляют, что «именно в районе населённого пункта Зарощенское, по данным космической разведки Минобороны РФ от 17.07.2014, располагались самоходные огневые установки ЗРК „Бук“ ВС Украины».

В этот же временной промежуток, в октябре 2015 года, свою версию выдвигали представители концерна ПВО «Алмаз-Антей» — компании-производителя ЗРК «Бук». В концерне провели три эксперимента, которые подтвердили версию о том, что малайзийский Boeing был сбит ракетой ЗРК «Бук-М1». Местом пуска российские эксперты назвали район населённого пункта Зарощенское, которое контролировалось в тот момент украинской армией.

В концерне утверждали, использованная для атаки ракета 9М38 была снята с вооружения российской армии в 2011 году, но осталась в распоряжении вооруженных сил Украины.

2016 год: продолжение расследования

Еще через год, 28 сентября 2016 года международная комиссия обнародовала новые данные расследования крушения Boeing 777. Эксперты пришли к выводу, что ЗРК «Бук», из которого был сбит малазийский лайнер, был доставлен на территорию ДНР из России.

Комиссия уверена, что «Боинг-777» был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». По мнению экспертов, комплекс доставили в ДНР на тягаче — сначала в Донецк , затем в посёлок Снежное.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Khairil Safwan

Люди молятся за пассажиров и экипаж разбившегося рейса MH17 Malaysia Airlines в храме Куала-Лумпура, Малайзия

Местом пуска ракеты эксперты считают посёлок Первомайское — это на 8 км южнее Снежного. После того как рейс МН17 потерпел крушение, «Бук» отбуксировали на территорию России. Доказательства — перехваченные телефонные переговоры сторонников ДНР, любительские съёмки очевидцев, а также данные, полученные от Европейского космического агентства и США.

Следователи установили 100 подозреваемых в деле о катастрофе Boeing, их имена не раскрываются. Срок расследования был продлён до 2018 года.

Российские официальные лица считают выводы комиссии предвзятыми, указывая на расследования концерна ПВО «Алмаз-Антей» и мнение экспертов Минобороны РФ , где сочли, что рядом с «Боинг-777» не было военных самолетов, а ракета из комплекса «Бук» была запущена не из района населённого пункта Снежное.

Кто виноват?

В мае 2018 года года международная следственная группа выдвинула предварительную версию, согласно которой к крушению лайнера якобы причастна Россия. По их мнению, зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший Boeing Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны РФ.

После ознакомления с фото и видео, размещёнными в социальных сетях, комиссия решила, что «Бук» прибыл из военной части под Курском . На соответствующих видеороликах отмечается месторасположение базы 53-й бригады — посёлок Маршала Жукова в Курской области . Зенитно-ракетные комплексы имеют характерные черты: техника пронумерована трёхзначными числами, большинство из них начинаются с двойки. Это означает, что она принадлежит второму батальону 53-й бригады. Лишь одна военная машина была пронумерована тройкой.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ria Novosti

Место крушения Boeing-777 рейса MH17

Правительством Нидерландов выступило с завялением.

«Основываясь на выводах (международной группы по расследованию крушения — прим.ред.), Нидерланды и Австралия убедились в том, что Россия несёт ответственность за размещение зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым был сбит MH17», — сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Блок сказал также, что Нидерланды «в настоящее время предпринимают шаги для того, чтобы Россия была привлечена к ответственности» и что такое решение предполагает «сложный юридический процесс». Австралия и Нидерланды обратились к России с предложением о переговорах.