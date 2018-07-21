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Московский кавказский клуб предложил идею создания общекавказской кибердружины
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Московский кавказский клуб предложил идею создания общекавказской кибердружины 

ТАСС 2 часа назад
АРХЫЗ, 21 июля. /ТАСС/. Руководитель Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров предложил создать общекавказскую кибердружину — структуру, способную противостоять угрозам в сфере компьютерной безопасности. Эту инициативу он высказал в рамках форума «Архыз XXI» в Карачаево-Черкесии.
"Думаю, что настала пора создания общекавказской кибердружины, которая могла бы купировать различные негативные проявления [в компьютерной среде]. Я считаю, что этот вопрос назрел, просто нужно перевести его в практическую плоскость. Такая работа очень важна и необходима", — сказал он ТАСС в кулуарах форума.
Возможность реализации идеи представители клуба рассматривают совместно с общественным движением «Гражданин». «У нас кибербезопасностью в тех или иных структурах занимаются от двух до шести человек, кибератаками занимаются десятки тысяч человек. Поэтому общественный ресурс, который сейчас активно развивается, — это эффективное массовое численное решение, которое позволит организовывать систему безопасности в киберсреде. Для этого нужны образовательные программы», — отметил лидер общественного движения Юрий Шаркович.
Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес— сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.
Организатор форума — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).
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