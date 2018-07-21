Владимир Легойда оценил творчество рэпера Гнойного

Форум «Добролето» собрал в Подмосковье почти тысячу верующих, чтобы рассказать не о том, как молиться-поститься-слушать радио «Радонеж», а о том, как современному верующему найти себя в информационном пространстве — общаться с пользователями соцсетей, реагировать на антиклерикальный негатив и формировать систему ценностей в эпоху постправды.

Видимо, именно для создания соответствующей атмосферы в лекционном шатре повесили «постиконы», на которых, по словам участников форума, оставили только внешние контуры.

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о будущем образования и профессий, а также о будущем церкви.

По его словам, если у церкви не будет лица, его нарисуют. Поэтому важно работать с новыми форматами, а также помнить, что люди охотней воспринимают не организации или ресурсы, а личности, которые стоят за ними.

Говоря о современных исполнителях и модных трендах, Легойда отметил, что рэпер Гнойный, например, явно читал Достоевского, иначе не взял бы вторым псевдонимом имя Сонечки Мармеладовой.

Именно благодаря начитанности, по мнению Легойды, Гнойный стал известным, а не благодаря тому, что он ловко матерится. «Этот навык доступен десяткам тысяч людей», — заметил Председатель Синодального отдела РПЦ.