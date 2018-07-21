Ещё
Владимир Легойда оценил творчество рэпера Гнойного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Владимир Легойда оценил творчество рэпера Гнойного 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Форум «Добролето» собрал в Подмосковье почти тысячу верующих, чтобы рассказать не о том, как молиться-поститься-слушать радио «Радонеж», а о том, как современному верующему найти себя в информационном пространстве — общаться с пользователями соцсетей, реагировать на антиклерикальный негатив и формировать систему ценностей в эпоху постправды.
Видимо, именно для создания соответствующей атмосферы в лекционном шатре повесили «постиконы», на которых, по словам участников форума, оставили только внешние контуры.
Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о будущем образования и профессий, а также о будущем церкви.
По его словам, если у церкви не будет лица, его нарисуют. Поэтому важно работать с новыми форматами, а также помнить, что люди охотней воспринимают не организации или ресурсы, а личности, которые стоят за ними.
Говоря о современных исполнителях и модных трендах, Легойда отметил, что рэпер Гнойный, например, явно читал Достоевского, иначе не взял бы вторым псевдонимом имя Сонечки Мармеладовой.
Именно благодаря начитанности, по мнению Легойды, Гнойный стал известным, а не благодаря тому, что он ловко матерится. «Этот навык доступен десяткам тысяч людей», — заметил Председатель Синодального отдела РПЦ.
Всего на «Добролето» съехались участники из 60 регионов, в том числе из Киева и Донецка. По словам организаторов, главной целью форума является формирование верующего, как члена современного гражданского общества.
Ридус: последние новости
Топ-менеджер Роскосмоса подал заявление об увольнении В США продолжаются невиданные по масштабам протесты «АвтоВАЗ» объяснил решение прекратить производство Lada Priora
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
Фото кабинета Медведева удивило россиян
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
В Турции произошла трагедия с россиянином
Порошенко принял решение по крушению MH17
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение