Источник: один из руководителей производителя авиадвигателей ОДК-УМПО найден убитым в Уфе 

УФА, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель коммерческого директора ПАО «ОДК-УМПО» (Уфимское моторостроительное производственное объединение) Юрий Яшин найден убитым в Уфе в субботу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что следователи возбудили уголовное дело по факту похищения и убийства менеджера компании.
"В настоящее время по факту похищения [Яшина] и последующего обнаружения его тела с признаками насильственной смерти расследуется уголовное дело", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника, Юрий Яшин пропал в пятницу, его тело обнаружено в районе Затонского места через реку Белая в Уфе.
УМПО основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации «Ростех». Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.