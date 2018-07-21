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Источник: один из руководителей производителя авиадвигателей ОДК-УМПО найден убитым в Уфе
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Источник: один из руководителей производителя авиадвигателей ОДК-УМПО найден убитым в Уфе 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
УФА, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель коммерческого директора ПАО «ОДК-УМПО» (Уфимское моторостроительное производственное объединение) Юрий Яшин найден убитым в Уфе в субботу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что следователи возбудили уголовное дело по факту похищения и убийства менеджера компании.
"В настоящее время по факту похищения [Яшина] и последующего обнаружения его тела с признаками насильственной смерти расследуется уголовное дело", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника, Юрий Яшин пропал в пятницу, его тело обнаружено в районе Затонского места через реку Белая в Уфе.
УМПО основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации «Ростех». Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.
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