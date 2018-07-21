Источник: один из руководителей производителя авиадвигателей ОДК-УМПО найден убитым в Уфе

"В настоящее время по факту похищения [Яшина] и последующего обнаружения его тела с признаками насильственной смерти расследуется уголовное дело", — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, Юрий Яшин пропал в пятницу, его тело обнаружено в районе Затонского места через реку Белая в Уфе.