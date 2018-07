Срисакет Сор Рунгвисаи побил корейского деда в промежуточном бою — видео

Workpoint Studio, Бангкок Таиланд . Яркий представитель топ-10 рейтинга P4P, чемпион WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) из Таиланда одержал досрочную победу в первом раунде промежуточного, нетитульного поединка против некоего 39-летнего джорнимена из Южной Кореи Йоунг Джил Бэя (28-7-2, 22 КО).

Со стартовых секунд бой принял односторонний характер. Рефери преследовал тайца, избивающего возрастного и несопротивляющегося гражданина Республики Корея, и размышлял над тем, останавливать поединок или ждать нокаута. За 30 секунд до окончания стартовой трёхминутки Йоунг Джил Бэй, которого иногда называют Мьюнг гу Юх, таки рухнул на канвас ринга.

Самым кровожадным из читателей vRINGe.com предлагаем посмотреть, как это было:? Srisaket Sor Rungvisai’s return this morning was so quick that the full fight can almost be uploaded as a Twitter video. KO1 over Young Gil Bae. pic.twitter.com/lknda95J92

— Michael Benson (@MichaelBensonn) 21 липня 2018 р.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Рунгвисаи-Бэй (возможно, появится в скором времени)

