Работники, находящиеся под риском увольнения, могут получить субсидии

Минтруд Башкирии начал принимать от предприятий-участников приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в РБ» на 2018-2025 годы заявления о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Осенью прошлого года Башкирия вошла в число шести пилотных регионов по реализации специальной программы повышения производительности труда.

Для получения субсидии предприятиям к заявлению необходимо приложить следующие документы: а) пояснительную записку; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) на дату не ранее 15 рабочих дней до дня подачи документов для получения субсидии; в) справку территориального органа Федеральной налоговой службы , подписанной ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на дату не ранее 15 рабочих дней до дня подачи документов для получения субсидии, подтверждающей отсутствие у работодателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; г) справку, подтверждающую отсутствие у работодателя просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 62; д) письма с указанием численности высвобожденных работников и (или) работников, находящихся под риском увольнения; е) копии приказа, выписки из приказа и (или) копии уведомления об установлении в организации — участнике региональной программы режима неполного рабочего времени, о временной приостановке работ, проведении мероприятий по высвобождению работников; ж) копий документов, подтверждающих порядок начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; з) описи представленных документов. Указанные документы принимаются центрами занятости населения городов и районов республики.

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