Что нужно знать о Дивеево

Село Дивеево Нижегородской области расположено на берегу реки Вичкинзы в 12 км от Сарова , в 65 км от Арзамаса , в 180 км от Нижнего Новгорода. Село основали в 1559 г., а название пошло от имени первого владельца — татарского музы Дивея, получившего пахотные земли на реке Вичкинзе вместе с княжеским титулом в награду за военные заслуги от Ивана Грозного

Чудесная слава Дивеева, как места силы православной России , тесно связана с именем преподобного чудотворца Серафима Саровского. В 15 километрах от Дивеева, где теперь находится закрытый город Саров, была знаменитая Саровская пустынь, в которой Серафим Саровский в течение 55 лет проходил свой путь духовного совершенствования. Пройдя через тяжелые подвиги иноческого жития: отшельничество, столпничество, безмолвие и затвор, — он удостоился от Бога даров исцеления и прозорливости. В 1825 году преподобный Серафим вышел из затвора и принял на себя подвиг старчества, принимая всех, кому нужна была его духовная и телесная помощь. Есть версия, что в 1830 году к старцу Серафиму приезжал и Александр Пушкин. В Троицком Соборе хранятся мощи святого, а также некоторые из его вещей: нательный железный крест, епитрахиль, кожаные рукавицы, бахилы, мотыжка. И до сих пор, как и сто лет назад, от этих святынь подаётся людям благодатная помощь и исцеления.

С выходом из затвора Серафим Саровский взял на себя попечение о женской обители в Дивееве. Преподобному Серафиму было явление Божией Матери, обошедшей вокруг обители. По велению батюшки сестры девичьей общины выкопали канавку, о значении которой преподобный Серафим говорил так: «Тут вам и Афон, и Иерусалим , и Киев».

В храмах Дивеевского монастыря почивают в святых мощах и другие её покровители: преподобные жёны дивеевские — Александра, Марфа, Елена; блаженные дивеевские — Пелагея, Параскева, Мария. В Дивеево несколько источников, прославленных множеством исцелений. Это источники Казанской и Иверской икон Божией Матери, источник матушки Александры. А также источник батюшки Серафима, который находиться в Саровском лесу, где жил и молился отец Серафим. Верующие люди, как и в прошлом, получают у мощей Преподобного благодатную помощь и исцеление.