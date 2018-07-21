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Земфира ополчилась на Монеточку и Гречку
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Земфира ополчилась на Монеточку и Гречку 

Рамблер 45 минут назад
С Гречкой все очень плохо, а с Монеточкой — немногим лучше. Так певица Земфира высказалась о внешности и творчестве своих новых коллег по цеху.
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