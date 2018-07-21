Посмотрите на этот MacBook. Таких Apple больше не делает

Посмотрите на этот MacBook. Таких Apple больше не делаетЗа всю жизнь в моих руках побывали десятки единиц Apple-техники и аксессуаров. Некоторые вызывали недоумение, но большинство приносили радость и комфорт.

Сегодня я пишу этот текст на своём MacBook Pro, рядом лежит iPhone X, а в кармане томятся AirPods: эти гаджеты объединяет необычайное удобство и лёгкость в использовании, правда?

А вот и не правда. Я хочу рассказать вам про одну особенность Макбуков 10-ти летней давности, про которую мало кто помнит.

Лично я не отказался бы от этой «киллер-фичи» даже сегодня.

10 лет назад мы могли улучшить и починить Макбук сами, без напряга

Представьте на секунду, что в вашем любимом Макбуке не хватает места на жёстком диске. Фотки, файлы и проекты пожирают свободную память и вот уже вы понимаете, что взять ноутбук с накопителем на 128 Гб было большой ошибкой.

Что делать в такой ситуации?

Выходов всего два:

1. Продать MacBook и купить другой, с большим объёмом SSD-диска.

2. Обратиться к профессионалам с Митинского рынка: цена вопроса составит в районе 20 000 руб.

Понятно, что первый вариант энергозатратный, а второй попросту опасный — никакой гарантии на качество работ по замене SSD вам никто не даст.

Да к тому же, в каком-нибудь MacBook Air заменить жёсткий диск попросту невозможно.

А вот в MacBook образца 2008-2009 годов процедуру замены жесткого диска и даже аккумулятора можно было произвести самому, благодаря специальной съёмной крышке.

Потянул за язычок — отщёлкнул крышку — отсоединил HDD (или батарею) — подсоединил новый — защёлкнул крышку. Всего-то дел на минуту!

Глядя на цельноалюминиевый корпус моего MacBook, я с ностальгией вспоминаю тот форм-фактор корпусов старых ноутбуков Apple.

В какой момент Купертиновцы отказались от этого?

С 2009 года нам подсовывают цельный кусок алюминия

Первые ноутбуки с доступом к жесткому диску и съёмному аккумулятору были показаны 14 октября 2008 года, во время анонсирования MacBook Pro.

Это были первые ноутбуки Apple, корпус которых вытачивался из алюминия, а не отливался из пластика. Благодаря этой технологии Макбуки стали тоньше и прочнее.

А уже в январе 2009 года Фил Шиллер продемонстрировал 17″ MacBook Pro с матовым экраном и несъёмным аккумулятором. Праздник кастомизации Макбуков в домашних условиях закончился.

Apple, но это же удобно!

Да, при наличии прямых рук и необходимых отвёрток (а также понимания различий в моделях SSD-дисков) можно и сегодня попробовать заменить жёсткий диск в своём Макбуке. Но лучше не надо, опасное это дело.

Про аккумулятор и говорить нечего — в современных MacBook он залит клеем по максимуму, и лишь единицы отваживаются на замену этого элемента в домашних условиях, ибо неудобно и вообще тонкая работа.

Профессионалы отдирают аккумулятор у MacBook 2016

А у нас в редакции сейчас лежит та самая модель 2008 года. Щёлк — и вместо 160 Гб у тебя 320 или даже 500 гигабайт, чтобы забыть о нехватке памяти навсегда.

Понятно, что Apple нужно как-то стимулировать продажи новых гаджетов, и невозможность самостоятельной замены комплектующих — один из таких инструментов.

Но чёрт возьми, возможность самостоятельной замены жёсткого диска — это так удобно!

Жаль, что 10 лет назад в Apple это понимали. А сегодня…