РФ доставила гумпомощь из Франции в Сирию

«21 июля 2018 года самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» ВКС России с французского аэропорта «Шатору» доставлено на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению», — приводит РИА Новости слова из сообщения Минобороны РФ

Помимо прочего, авиасудно доставило медикаменты для неотложной медицинской помощи, а также одежду, платки и предметы первой необходимости. При содействии российского Центра примирения в САР и представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца всё это будет передано мирному населению, которое по-прежнему нуждается в помощи в Восточной Гуте.