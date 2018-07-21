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РФ доставила гумпомощь из Франции в Сирию
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РФ доставила гумпомощь из Франции в Сирию 

News.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Самолет военно-транспортной авиации России доставил свыше 40 тонн гуманитарной помощи из Франции в Сирию. Данный проект соответствует решению, которое было принято 24 мая Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«21 июля 2018 года самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» ВКС России с французского аэропорта «Шатору» доставлено на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению», — приводит РИА Новости слова из сообщения Минобороны РФ.
Помимо прочего, авиасудно доставило медикаменты для неотложной медицинской помощи, а также одежду, платки и предметы первой необходимости. При содействии российского Центра примирения в САР и представителей Сирийского арабского Красного Полумесяца всё это будет передано мирному населению, которое по-прежнему нуждается в помощи в Восточной Гуте.
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