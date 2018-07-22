Генералу армии Махмуту Гарееву исполняется 95 лет

В начале мая, когда россияне готовились отметить очередную годовщину Великой Победы, президент РФ наградил фронтовика орденом Александра Невского . В указе главы государства сказано, что высокой награды он удостоен «за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу».

Гареев — автор более 250 научных и публицистических трудов, активный борец с фальсификацией истории. Однако не все знакомые и сослуживцы Махмута Ахметовича в курсе, что орденом Александра Невского его наградили второй раз. Первый орден, советского образца, Гареев получил сразу после Великой Отечественной, будучи совсем молодым человеком, но уже майором и офицером оперативного отдела штаба армии.

Как получилось, что награду, которую главным образом вручали генералам за успешные боевые операции, досталась 22-летнему парню, да еще с формулировкой «За личную храбрость»? Этот вопрос корреспондент «РГ» адресовал самому Гарееву.

— Хочу вас поправить. По статуту того, еще советского ордена им могли наградить не только генерала, но и офицера помладше чином, до командира батальона включительно, — уточнил Махмут Ахметович. — Весной 1945 года, когда воевал под Кенигсбергом , внезапно получил назначение на Дальний Восток. День Победы встретил по пути, в эшелоне. А когда прибыл на место, включился в подготовку Маньчжурской стратегической наступательной операции.

На одном из ее этапов на стыке манчжурско-корейской границы попала в окружение 84-я кавалерийская дивизия генерала Дедеоглу. Наши были в очень трудном положении. Вроде бы не пустыня, а фураж кончился. Выявилось, что лошади не могут есть местную траву, она, как осока, режет им язык. Мне дали батальон, снабдили фуражом и медикаментами, поставили задачу — организовать прорыв дивизии. Тогда я действовал не как помощник начальника оперативного отдела штаба армии, а как командир батальона. Задачу удалось выполнить, это было расценено как проявление храбрости. Наградили орденом Александра Невского.

Пять лет назад Гареев сказал, что если бы ему в 41-м сказали, что доживет до 90, — рассмеялся бы в ответ. А сегодня в свои девяносто пять он по-прежнему бодр и ясен умом. Все так же ходит на службу в Управление генеральных инспекторов минобороны и руководит любимым детищем — Академией военных наук . «Мы не напрасно жили, не напрасно сражались», — уверен ветеран.