Много плитки, лавочки и ограждения: рабочие обновили половину бульвара на Революционной

30 единиц техники и десятки рабочих трудятся на Революционной

Благоустройство бульвара на улице Революционной в Самаре планируют завершить к началу сентября. Подрядчики ведут работы на участке от Аэродромной до Гагарина.

— Рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до Мориса Тореза. Сейчас они восстанавливают газоны и занимаются ремонтом следующего участка. Общая площадь газонов на бульваре после благоустройства составит 8,4 тысячи квадратных метров, пешеходной плитки — почти 3 тысячи «квадратов», — сообщила представитель подрядной организации Евгения Князькина.

На бульваре поставят урны и лавки. Для безопасности прохожих вне пешеходной зоны рабочие установят уличные ограждения.