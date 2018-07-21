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Много плитки, лавочки и ограждения: рабочие обновили половину бульвара на Революционной
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Много плитки, лавочки и ограждения: рабочие обновили половину бульвара на Революционной 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
30 единиц техники и десятки рабочих трудятся на Революционной
Благоустройство бульвара на улице Революционной в Самаре планируют завершить к началу сентября. Подрядчики ведут работы на участке от Аэродромной до Гагарина.
— Рабочие уже сняли старый асфальт и уложили плитку от улицы Аэродромной до Мориса Тореза. Сейчас они восстанавливают газоны и занимаются ремонтом следующего участка. Общая площадь газонов на бульваре после благоустройства составит 8,4 тысячи квадратных метров, пешеходной плитки — почти 3 тысячи «квадратов», — сообщила представитель подрядной организации Евгения Князькина.
На бульваре поставят урны и лавки. Для безопасности прохожих вне пешеходной зоны рабочие установят уличные ограждения.
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