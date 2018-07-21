Под разлившимся Амуром идут работы по возведению газопровода «Сила Сибири»

Якутске с Китаем. Строительство первого участка газопровода «Сила Сибири» планируют закончить уже в конце года. А полностью проект завершат в декабре 2019 года. Газопровод соединит центры добычи в Иркутске

Пока по Амуру идет паводок, под рекой кипят работы по возведению трубопровода. Специалисты торопятся сдать вовремя уникальный объект, подобных которому на планете совсем немного.

Вертикальная шахта, почти 20 метров под землей. Это — российско-китайская граница, берег реки Амур. Специалисты соединяют элементы трансграничного перехода газопровода «Сила Сибири». Для мегапроекта построили 2 тоннеля. Основной сдали в декабре прошлого года, резервный — в июне текущего. От одного берега до другого — больше километра. Диаметр каждой нитки без малого два с половиной метра. Расположены тоннели в 50 метрах друг от друга. На российской стороне ведется еще сооружение компрессорной станции «Атаманская».

В шахте не особо развернешься, поэтому трубы опускают по очереди. После завершения процесса сварки составную часть газопровода проталкивают в подводный тоннель. «Главная трудность в том, что все это мы делаем в первый раз, — поясняет Чэнь Шугуан, представитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации. — Таких проектов в Китае до сих пор еще не было, и даже во всем мире их очень мало. Мы сталкиваемся с определенными проблемами, и их приходится решать на ходу, в процессе работы. Мы уже завершили прокладку первой трубы и сейчас прокладываем вторую».

Трансграничный газопровод — совместный проект российского Газпрома и китайской CNPC. Поэтому специалистам пришлось прийти к консенсусу по многим техническим моментам. Но вопросы безопасности — превыше всего. В трубах газ будет находиться под огромным давлением, так что каждый сварочный шов должен быть досконально проверен.

"Преодолевая все трудности, мы успеваем сделать все в срок и вышли на высокий уровень качества, используя стандарты и Китая, и России , — говорит Алишер Каримов, старший инспектор компании SGS. — У нас стандарт получился средний — он жесткий, но более правильный. Это очень важно, потому что у нас есть план, и план этот — на уровне президентов Китая и России. И мы успеваем ровно в срок подать газ в Китай".

Торжественный момент намечен на декабрь 2019 года. Газ по трубопроводу «Сила Сибири» пойдет с иркутского и якутского центров добычи. Протяженность трассы — примерно 3 тысячи километров. Первоочередной участок до границы с Китаем закончат в текущем году, после запланированы испытания, монтаж систем электроснабжения, связи и пусконаладочные работы.