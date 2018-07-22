Спуск к морю для маломерных судов начали строить в Янтарном

Калининград , 22 июля. Спуск к Балтийскому морю для маломерных судов начали строить в Янтарном в Калининградской области . Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook глава администрации Алексей Заливатский

На данный момент спуск лодок к воде для дайверов и рыбаков — одна из самых актуальных проблем. Необходимо, по словам Заливатского, сделать его законным и спокойным.

«В Янтарном скоро можно будет спокойно и, главное, законно подъехать к морю и спустить лодку. Началось строительство слипа и паркинга для транспортных средств с лодочными прицепами», — написал Алексей Заливатский.

Напомним, новый комплекс для молодежи открылся на улице Князева в Калининграде после реконструкции, на которую выделили порядка 12 миллионов рублей, в первые часы празднования Дня города.

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