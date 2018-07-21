Умер Виктор Бураков, следователь, который сумел поймать Чикатило

Виктор Васильевич родился 18 августа 1946 года в Брянской области . В 1978 году, став дипломированным экспертом-криминалистом, начал службу в Ростове-на-Дону. Он руководил одной из следственных групп, участвовавших в поимке известного маньяка. Воспользовавшись помощью психиатра Александра Бухановского, Виктор Васильевич смог ближе всех подобраться к Чикатило и затем разговорить его после задержания. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области , в августе 1994 года Виктор Бураков стал первым заместителем начальника ГУВД Ростовской области. Через два года по возвращении из чеченской командировки, ему было присвоено звание генерал-майором милиции.

Прощание с ветераном пройдёт на Северном кладбище 22 июля в 10:00.