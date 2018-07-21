Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — Создание эффективной социальной инфраструктуры является залогом удержания населения на Дальнем Востоке и привлечения новых жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России со ссылкой на врио главы Республики Саха /Якутия/ Айсена Николаева.
"Мы не должны совершать ошибки, которую допустили наши предшественники в советский период. К сожалению, в такой парадигме многие существуют до сих пор, смотря на людей как на винтики экономической системы, стараясь подогнать человеческий капитал под условия экономического развития. В этой парадигме Дальний Восток всегда будет проигрывать… Нужно смотреть на развитие Дальнего Востока через создание качественной жизни для людей. Она должна быть не хуже, чем в средней полосе страны. В первую очередь — с точки зрения комфортности, формирования городских и поселковых пространств, окружающей среды, наличия коммуникационных технологий", — рассказал А. Николаев.
По мнению врио главы региона, развитию человеческого капитала лучше всего способствует разноплановое применение инновационных технологий, поддержка социальной сферы, запуск крупных инфраструктурных проектов.
За 2010-2017 годы в Якутии было введено в эксплуатацию 1422 социальных объекта, в том числе 87 школ на 11458 учеников, 156 детских садов на 8330 мест, 69 объектов здравоохранения, 148 объектов культуры и спорта, 323 котельных. —0—