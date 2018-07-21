Для привлечения людей в ДФО нужна эффективная социальная инфраструктура — врио главы Якутии

Владивосток , 21 июля / Синьхуа / — Создание эффективной социальной инфраструктуры является залогом удержания населения на Дальнем Востоке и привлечения новых жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России со ссылкой на врио главы Республики Саха /Якутия/ Айсена Николаева.

"Мы не должны совершать ошибки, которую допустили наши предшественники в советский период. К сожалению, в такой парадигме многие существуют до сих пор, смотря на людей как на винтики экономической системы, стараясь подогнать человеческий капитал под условия экономического развития. В этой парадигме Дальний Восток всегда будет проигрывать… Нужно смотреть на развитие Дальнего Востока через создание качественной жизни для людей. Она должна быть не хуже, чем в средней полосе страны. В первую очередь — с точки зрения комфортности, формирования городских и поселковых пространств, окружающей среды, наличия коммуникационных технологий", — рассказал А. Николаев.

По мнению врио главы региона, развитию человеческого капитала лучше всего способствует разноплановое применение инновационных технологий, поддержка социальной сферы, запуск крупных инфраструктурных проектов.