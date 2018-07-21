АПЭК оценило уровень конкуренции на выборах губернатора Псковской области как средний 

Псковская губерния: последние новости

В Пскове пройдёт конференция «Власть и общество». ПРОГРАММА

Константин Вилков снял свою кандидатуру с выборов главы Опочецкого района

Член избиркома Псковской области получил заказ от комиссии на печать и размещение агитрекламы