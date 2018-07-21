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АПЭК оценило уровень конкуренции на выборах губернатора Псковской области как средний
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АПЭК оценило уровень конкуренции на выборах губернатора Псковской области как средний 

Псковская губерния 1 час назад
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило доклад «Губернаторские выборы-2018». Эксперты считают, что в 2018 году существенно выросло влияние федеральной повестки на губернаторские кампании. Некоторые из причин этой тенденции носят ситуативный характер, влияние других, вероятно, будет серьезно возрастать. Связано это с тремя основными факторами — чемпионатом мира по футболу, прямой линией Путина и повышением пенсионного возраста. По мнению авторов, доклада, в Псковской области сложился средний уровень конкуренции на губернаторских выборах. При традиционно заметных протестных настроениях в регионе врио губернатора Михаилу Ведерникову удалось заручиться поддержкой некоторых заметных политических игроков, считают экперты. Правда, в качестве примера представители АПЭК сообщили, что в Совет Федерации в связке с врио губернатора идёт представитель «Справедливой России» Олег Брячак. Отметим, ранее Михаил Ведерников в тройке кандидатов на место в Совете Федерации от главы региона назвал Елену Бибикову, Владимира Воробьёва и Александра Воронкова. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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