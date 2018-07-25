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Ван Цян победила Шарипову во втором круге турнира в Наньчане
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Ван Цян победила Шарипову во втором круге турнира в Наньчане 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Наньчане (Китай) под вторым номером, пробилась в четвертьфинал, обыграв представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Китаянка 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Ван Цян поспорит с победительницей поединка Хань Синьюнь (Китай, 8) — Лю Фанчжу (Китай).
Наньчан. Женщины. Второй круг
Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй, Q) — Пиангтарн Плипыч (Таиланд, Q) — 6:1, 6:2.
Чжу Линь (Китай) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:2, 6:3.
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