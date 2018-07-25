Ван Цян победила Шарипову во втором круге турнира в Наньчане

Китаянка 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Ван Цян поспорит с победительницей поединка Хань Синьюнь (Китай, 8) — Лю Фанчжу (Китай).

Наньчан. Женщины. Второй круг