Согласно котировкам, Гаспарян победит Шилинь на старте турнира в Наньчане

Россиянка Маргарита Гаспарян в матче первого круга турнира в Наньчане 23 июля встретится с китаянкой Шилинь Сюй.

Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Шилинь Сюй оценивается коэффициентом 2.35, победа с форой «+3,5» гейма — 1.83.

Если Маргарита Гаспарян сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.00.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.