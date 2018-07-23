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Согласно котировкам, Гаспарян победит Шилинь на старте турнира в Наньчане
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Согласно котировкам, Гаспарян победит Шилинь на старте турнира в Наньчане 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Маргарита Гаспарян в матче первого круга турнира в Наньчане 23 июля встретится с китаянкой Шилинь Сюй.
Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Шилинь Сюй оценивается коэффициентом 2.35, победа с форой «+3,5» гейма — 1.83.
Если Маргарита Гаспарян сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.00.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.
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