Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Наньчане, в двух партиях обыграв представительницу Китая Сюй Шилинь (Q) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Маргарита 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Гаспарян поспорит с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, 1/WC) — Сабина Лисицки (Германия).
Наньчан. Женщины. Первый круг Сюнь Фанъин (Китай) — Момоко Кобори (Япония, LL) — 7:6 (7:3), 6:0. Чжу Линь (Китай) — Дуань Инъин (Китай, 7) — 6:2, 6:3. Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй, Q) — Чжэн Ушуан (Китай, WC) — 6:3, 6:3.