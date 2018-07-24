Дьяченко снялась по ходу матча с Плипыч на старте турнира в Наньчане

Российская теннисистка Виталия Дьяченко , посеянная на турнире в Наньчане под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг. Она снялась по ходу матча с представительницей Таиланда Пиангтарн Плипыч, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 6:4, 4:6, 1:3. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минуты.

Виталия трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Плипыч поспорит с Энь Шо Лян (Q) из Китайского Тайбэя.