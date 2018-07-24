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Дьяченко снялась по ходу матча с Плипыч на старте турнира в Наньчане
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Дьяченко снялась по ходу матча с Плипыч на старте турнира в Наньчане 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Виталия Дьяченко, посеянная на турнире в Наньчане под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг. Она снялась по ходу матча с представительницей Таиланда Пиангтарн Плипыч, пробившейся в основную сетку через квалификацию, при счёте 6:4, 4:6, 1:3. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минуты.
Виталия трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Плипыч поспорит с Энь Шо Лян (Q) из Китайского Тайбэя.
Наньчан. Женщины. Первый круг Тереза Мартинцова (Чехия) — Чжан Юйсюань (Китай, LD) — 6:3, 6:4. Лю Фанчжу (Китай) — Хироко Кувата (Япония, Q) — 7:5, 6:3.
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