Чжэн Сайсай победила Танди на турнире в Наньчане, выиграв второй сет 6:0

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай , посеянная на турнире в Наньчане ( Китай ) под шестым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она в двух партиях обыграла представительницу Индии Карман Танди, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Китаянка совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Чжэн Сайсай поспорит со своей соотечественницей Сюнь Фанъин (Q). Турнир в Наньчане завершится 29 июля.