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Чжэн Сайсай победила Танди на турнире в Наньчане, выиграв второй сет 6:0
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Чжэн Сайсай победила Танди на турнире в Наньчане, выиграв второй сет 6:0 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Китайская теннисистка Чжэн Сайсай, посеянная на турнире в Наньчане (Китай) под шестым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она в двух партиях обыграла представительницу Индии Карман Танди, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
Китаянка совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Чжэн Сайсай поспорит со своей соотечественницей Сюнь Фанъин (Q). Турнир в Наньчане завершится 29 июля.
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