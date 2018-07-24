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Букмекеры: Дьяченко разгромит Плипыч в первом круге турнира в Наньчане
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Букмекеры: Дьяченко разгромит Плипыч в первом круге турнира в Наньчане 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Виталия Дьяченко 24 июля поспорит с Пиангтарной Плипыч (Таиланд) за выход во второй круг турнира в Наньчане.
Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Плипыч оценивается коэффициентом 3.40, победа с форой «+3,5» гейма — 2.35.
Если Дьяченко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.36. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.57.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.75.
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