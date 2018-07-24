Букмекеры: Дьяченко разгромит Плипыч в первом круге турнира в Наньчане

Российская теннисистка Виталия Дьяченко 24 июля поспорит с Пиангтарной Плипыч ( Таиланд ) за выход во второй круг турнира в Наньчане.

Согласно котировкам, у россиянки больше шансов на победу в этом матче. Победа Плипыч оценивается коэффициентом 3.40, победа с форой «+3,5» гейма — 2.35.

Если Дьяченко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.36. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.57.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.75.