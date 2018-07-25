Аналитики: Гаспарян проиграет Чжан Шуай и покинет турнир в Наньчане

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Наньчане, в двух партиях обыграв представительницу Китая Сюй Шилинь (Q) со счётом 6:1, 6:4. За выход в четвертьфинал Гаспарян 25 июля поспорит с Чжан Шуай (Китай).

Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Маргариты Гаспарян оценивается коэффициентом 2.50, победа с форой «+3,5» гейма — 1.91. Если Чжан Шуай сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.55. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.91. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.55.