Вершина искусства: как творческой натуре попасть в Книгу рекордов

Народный артист СССР Армен Джигарханян за всю свою карьеру сыграл более 250 ролей в кино и попал в Книгу рекордов Гиннеса. А поп-король Филипп Киркоров отметился в Книге рекордов России . Его достижение — 10 концертов подряд, проведенных в Кремле. Рекордсменами становятся и люди из народа. Какими способностями обладают россияне и кто фиксирует необычные достижения — в рубрике «Культурный шок» телеканала «МИР 24».

— Лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе.

А вам слабо? Знаменитую скороговорку «Лигурия» не то что на скорость рассказать, ее и прочитать-то непросто. А вот Светлана Петраковская из Новосибирска поставила рекорд! Произнесла «Лигурию» всего за две минуты и семь секунд. Достижение отметили в Книге рекордов России.

Показать свои сверхспособности в искусстве и творчестве хотят многие. В 2013 году заявить о себе решил и москвич Сергей Гришко. Он собрал картину из спичек. Тут их 41 600. Настоящий рекорд! Правда, позже его побил житель Воронежа Сергей Турчанинов

«При моей сборке кубик состоит из 193 спичек. 193 умножаем на 638, получаем 123 134. Плюс к этому надо добавить еще промежуточные спички, которые появляются после соединения кубиков между собой», — рассказывает рекордсмен.

Над картиной «Добро и зло» мужчина трудился полгода. Чтобы его работу заметили, он подал заявку в Книгу рекордов России, снял видеоролик с подробным объяснением и дождался заключения экспертов.

«Есть менеджеры, которые принимают заявки, рассматривают, по критериям оценивают, есть ли возможность фиксации этого рекорда. Существуют рекорды, которые фиксируются только в присутствии эксперта, по доказательной базе, в качестве которой может выступать видеозапись, фотографии, документы», — объясняет Станислав Коненко , главный редактор Книги рекордов России.

Рекорды устанавливают в разных категориях. Известный омский художник Анатолий Коненко , стоявший у истоков российской Книги рекордов, специализируется на миниатюрах. Среди его работ — подкованная блоха, кузнечик, играющий на скрипке, и самая маленькая в мире книга. За «Хамелеон» Антона Чехова размером меньше одного миллиметра Анатолий попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Рекорд поставил и омский поэт Илюбай Бактыбаев. В 2016 году он попал в Книгу рекордов России за свою миниатюру с одним лишь словом «Да»! Экспертов, фиксирующих достижения, это нисколько не смутило. В предисловии к книге автор пояснил: в этом протяжном «Да-а-а» — глубокая мысль, которая появляется у каждого, кто чем-то озабочен.

А вот москвичка Ульяна Голубева в Книгу рекордов России попала в семь лет как самая юная поэтесса. Ее достижение — сборник стихов.

«Вам на завтрак кашу с маслом не хотелось доедать? Если в доме есть собака, можно кашу ей отдать! Можно младшую сестренку этой кашей накормить. Важно чистую тарелку маме с папой предъявить», — написала она.

Впрочем, эксперты засчитывают далеко не все рекорды. Некоторым могут и отказать. К примеру, любителям алкоголя и табака — по этическим соображениям. А тем, у кого достижение соответствует всем параметрам, нужно иметь в виду: официальное признание рекордсменом не всегда бесплатно. Если трюк или произведение требуют оценки множества экспертов, такое подтверждение может обойтись в 200 тысяч рублей. Но если инвестируешь в свою популярность и признание, оно того стоит!

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