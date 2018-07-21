Proxima parada Barboshina Polyana: об опыте трамвайных шатлов в Самаре

Шатл S5 — единственный трамвайный. Все остальные — автобусные. Он соединял железнодорожный вокзал, центр и расположенный на противоположном конце города, где проходили футбольные матчи.

Схема маршрута с остановками. Последний кусок от ж. д. вокзала вправо — недействующий. А новый специально построенный участок можно увидеть — он начивается от поворота и идёт вдоль Московского шоссе.

В центре опешеходили всё, что можно, оставив только движение трамваев. Красота и сладкая мечта трамвайного фаната. К слову сказать, такая схема действует все дни проведения чемпионата.

А вот трамвай S5 можно поймать было только в дни матчей. Последний раз когда он работал было 7 июля, когда Великобритания играла со Швецией

При этом ради организации маршрута отменили кучу других, поставив раком весь город. Ну ничего, несколько раз в истории, наверное можно.

Можно видеть, что маршрут S5 пронизывает фактически весь город, проходя по одной из основных его трамвайных магистралей. Поэтому для его организации пришлось отменить 8 маршрутов и сократить ещё 11. Из имеющихся 30.

— №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара-Арена». Обращаем внимание, что маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул. Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, стадион «Самара-Арена»),

— №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам (№№ 3, 4, 23 проследуют до а/с «Аврора»; №№ 2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати; №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева; №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр.).

ОТСЮДА

На S5 собрали практически все лучшие вагоны, системы, что есть в депо.

Просто сладкая мечта трамвайного фаната — одни трамвайчики и пешеходы. Как жалко, что это совсем скоро уже закончится.

Вдоль всей линии S5 в центре поставили заборчики, чтобы ничто не смело трамвайчикам помешать. Ни машинки, ни неадекватные пешеходы. Ещё б — застопорит кто-нибудь движение и конфуз выйдет — тотальный невывоз со стадиона. Всегда бы с таким пиитетом к трамваям относились у нас.

В городе действуют две схемы движения ОТ во время чемпионата. Первая — основная, когда часть маршрутов все равно изменены.

Вторая — матчевая. В эти дни весь транспорт работает на развозку болельщиков, посему трамваев, например, в половине города вообще нет никаких.

Проезд на маршруте S5 был бесплатен для всех. Не только для болельщиков. Впрочем, это во всех городах так.

Маршрут имеет всего несколько остановок. На каждой из них дежурят волонтёры, показывая куда садиться болельщикам. Остальные трамвай проезжает, не останавливаясь.

Не все в курсе новых изменений, недоумевают как и чем им ехать. В трамвай иногда по привычке садятся местные бабушки и удивляются, что он проезжает нужные им остановки. Волонтёры стараются абсолютно всех информировать, не только болельщиков.

На остальных остановках стоят вот такие щиты, показывающие, где ближайшая остановка S5.

Британцы в трамвае, едут на матч своей команды.

И вот, мы выезжаем на финальный, свежепостроенный участок. 2 км линии вдоль Московского шоссе. Самая новая линия трамвая в России

Многие фанаты идут пешком. А трамваи едут один за другим!

Кольцо Самара-арена! Такое гигантское, что сложно вместить в один кадр.

Выгрузка из вагонов.

Здесь фанатов тоже встречают волонтёры, указывая куда идти.

Вагоны прибывают из центра один за другим.

Трамвайное кольцо «Самара-арена» во всей красе! Наверное, теперь, самая крупная трамвайная конечная в России, способна принимать до сотни трамваев в час. Это покруче «Приморского Парка Победы» в Питере, уничтоженного в 2007 году. Посадка производится с двух путей с разных сторон кольца.

Загрузившиеся трамваи слева проезжают по второму пути. А к первому пути справа подъезжают трамваи со второго пути слева.

Указатели на шатлы.

То были временные, фифа-шные. А вот эти останутся и после чемпионата. Правда непонятно — останется ли сам трамвай.

Хаха. Две разных транскрипции русской «к».

Рядом тусовка шатлов-автобусов. Можно видеть насколько она убога по сравнению с трамвайной. Особенно если учесть, что в Самаре нормальные автобусы списали, вместо них закупили каких-то убогих коротышек.

Сам стадион расположен где-то в километре от конечной. Что было требованием ФИФА. Поэтому оставшееся расстояние футбольные фанаты проходят пешком.

В дни матчей парк становится оживлённым, куча странных весёлых людей.

Волонтёры и волонтёрши помогают соориентироваться толпе — кому на стадион, а кому на транспорт.

На линии можно было встретить весь ассортимент трамвайного парка Самары! И новые КТМ-623, причём в сцепках (единственное место в мире, где их сцепляют)! И трёхсекционные КТМы 71−631. И белорусские БКМ-ы (одиночные, правда), и «Спектры». Но больше всего, конечно же, старых «татр», как 3-х, так 6-х.

Для 6-х «татр» специально сделали вот такие стильные указатели в стиле чемпионата.

На новых вагонах смысла в указателях не было, т. к. там электронные табло. Но вот ещё и боковые тоже. Представляю как им приходилось каждый раз перед матчем во всех вагонах их переставлять.

В трамваях S5 объявляют остановки на трёх языках! Русском, английском и испанском. Невероятно — когда ещё в России услышишь Proxima parada — avenida Lenin!

Впрочем, с испанским вообще везде в Самаре хорошо. Приезжаешь ты такой на поезде. А тебе прямо на вокзале:

Прямо и не в России будто.

Я решил скататься ещё в центр, а потом вернуться к концу матча, чтобы посмотреть, как будут развозить гостей. Но оказалось всё интереснее. Трамваи шли лишь до ближайшей остановки Барбошина Поляна, где всех высаживали и шли на кольцо. В центр никто не ехал. Что за ерунда? Пустили бы пару вагонов! Но нет.

Часть трамваев, всё же, укатывала в направлении центра, но пассажиров не брала. Немного прифигел от такого маразма — такая толпа скопилась, ей, как бы, ехать надо.

Но вскоре стал ясен смысл сей петрубации. Трамваи нужно было максимально скопить к окончанию матча около стадиона, чтобы оперативно вывезти несколько десятков тысяч болельщиков. Поэтому их стали оборачивать по Барбошиной поляне и на какое-то время их движение вообще прекратилось даже в сторону стадиона.

Обратно к арене пришлось добираться на шатле-автобусе. Который подвёз к противоположной её стороне.

И вот матч закончился, трамваи тронулись!

Можно наблюдать как многотысячная толпа оперативно поглощается вереницей трамваев и увозится восвояси.

Редкая возможность насладиться по полной срзеранием того, как трамвай выполняет своё прямое предназначение, а не является убитым аттракционом для фанатов и пенсионеров, как это, увы, очень часто у нас бывает.

Прямо такой кайф доставляло наблюдать как всё чётко и продуманно было организованно. Никаких толп не скапливалось — все приходили на остановку и сразу уезжали! Никаких очередей.

Не думайте что так просто вывезти куда-то одновременно десятки тысяч человек. Самарские трамваи с этим успешно справились.

В этом плане, конечно, тактика скопить их все перед кольцом у стадиона была вполне логичной. Тронувшись, мы видели ещё минут 15 едущую навстречу нескончаемую вереницу вагонов, ожидающих своей очереди заезда на кольцо. Обычно такие очереди случаются после простоев из-за ДТП или поломок. Но тут это было запланированно и необходимо.

Водители надели тематические головные уборы.

Шли вагоны заполненными, но не в состояние «Выхино».

Ложка же дёгтя такова: шёл такой шатл очень уж долго. От арены до вокзала в пути целый час. С учётом того, что он не останавливался на промежуточных остановках и старался мчаться со всей силой — это очень много. Виной тому — не до конца откалиброванные светофоры, недоотремонтированные пути на некоторых участках, из-за чего вагоны вынуждены были тормозить.

Впрочем, на всех перекрёстках дежурили гаишники , следившие, чтобы футбольным трамваям ничего не мешало. А на некоторых участках совмещёнки (не всех!) поставили заборы, сделав такую импровизированную «выделенку».

Большинство болельщиков ехало до фан-зоны на площади Куйбышева, чтобы посмотреть там второй матч — России с Хорватией . Мы же доехали до ж. д. вокзала.

От которого ещё трамвааям ехать до разворотного кольца около двух километров.

Здесь тоже мы видим чемпионатные указатели.

Так-то схемы проезда к основным необходимым объектам чемпионата были развешаны по всему городу в самых неожиданных местах.

Так что вот так нас порадовала Самара. Вообще, во-многом город с образовым электротранспортом — не так уж и много осталось в России таких. И трамваи работают как часы, да и троллейбусы. Хоть и старые все, татры и ЗиУ, а выглядят как конфетки!

К 12 ночи все трамваи S5 ушли в депо, заместо их на линию вышли обычные маршруты. На следующий день уже всё было традиционно.

Непонятно, что теперь будет с свежепостроенной линией. Глупо как-то было бы её забрасывать. Говорят, что она будет использоваться в дни матчей местного клуба «Крылья советов», но, а в остальное время? Глупо бы было, если бы она потом простаивала.

Такой приятный прогулочный парк отгрохали рядом со стадионом, в Самаре, может и нет больше таких. Пустили бы хотя б редкий маршрутец раз в 20 минут, чтобы подвозить сюда желающих прогуляться.

Видео, как в самарском трамвае объявляют остановки на испанском!

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