Старшая сестра Кардашьян выложила откровенное фото, чтобы стать

Чего только не сделаешь ради лайков в Instagram…

Всем известно, что в знаменитом семействе Кардашьян-Дженнер из пяти сестер самой популярной считается 37-летняя Ким. Ей удалось не только выйти замуж за рэпера Канье Уэста и родить от него трех детей, но и заработать на своих «обнаженных» снимках в микроблоге несколько миллионов долларов. Немного отстают от Ким две младшие сестры — 22-летняя Кендалл и 20-летняя Кайли, недавно родившая первенца. А вот средняя, 33-летняя Хлои, редко появляется в светской хронике. Как и до недавнего времени самая старшая, 37-летня Кортни…

Однако если Хлои слава, кажется, совсем не волнует, то Кортни, по последним заявлениям в сети, собирается стать звездой. По крайней мере, на днях она выложила в Instagram кадр в бикини с подписью «Не будь тенью, будь леди». Большинство ее подписчиков тут же предположили, что тем самым старшая сестра Кардашьян объявила о плане стать суперзвездой. Однако оценили снимок в 2,5 млн лайков.

Новное фото Кортни уже собрало 2,5 млн лайков

Пост Ким, выложенный месяц назад, оценили более 4 млн пользователей

Не понравился пост Кортни только ее молодому бойфренду, 25-летнему экс-боксеру Юнесу Бенджиму. Причем он не постеснялся выразить свое мнение о снимке любимой публично.

«Ты это все показываешь, чтобы получить больше лайков?» — написал Юнес Бенджим в комментариях.

Кажется, экс-боксеру не понравился план Кортни… Но, несмотря на это, удалять публикацию светская дива не стала. Зато затем выложила еще три кадра себя любимой. Но на этот раз не в купальнике, а в одежде. Они, конечно, не собрали миллионы «сердечек», но были отмечены подписчиками множеством восторженных комментариев.

В общем, с таким раскладом у Кортни Кардашьян есть много шансов затмить своих сестер.

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян с бойфрендом

Названа самая популярная поза звезд в Instagram

Блогер показала, как с плоской попой выглядеть не хуже Кардашьян

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