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Ким Кардашьян в подписи к фото в мини-бикини: «Я очень стеснительная»
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Ким Кардашьян в подписи к фото в мини-бикини: «Я очень стеснительная» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ким Кардашьян
37-летняя Ким Кардашьян никогда не стеснялась обнажаться на камеру, в какой-то момент СМИ даже начали делать заметки не про откровенные селфи звезды, а про ее луки в толстовках и трениках, сопровождая их заголовками вроде «Забыла раздеться». А теперь внимание — оказывается, Ким все-таки очень стеснительная, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.
Я очень стеснительная,
— подписала Кардашьян опубликованную в соцсети фотографию, на которой она позирует возле бассейна в мини-бикини.
Ким Кардашьян
Несмотря на то что фанаты Кардашьян считают ее одной из самых красивых женщин в мире, а многие пытаются быть похожей на звезду и даже делают себе липомоделирование тела, сама Ким страдает от комплексов, связанных с лишним весом. После второй беременности она сильно переживала насчет лишнего веса и разработала комплекс упражнений, который помог ей привести себя в форму. А в прошлом году она поделилась с поклонниками видео, в котором на ней заметили странный костюм, похожий на пластиковый мешок. Оказалось, что это специальная «сауна», тренировки в которой дают еще больший эффект.
Напомним, что у Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста есть три ребенка: 5-летняя дочь Норт, 2-летний сын Сейнт и 6-месячная дочь Чикаго (ее для супругов выносила и родила суррогатной матери).
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