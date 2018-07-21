Ким Кардашьян в подписи к фото в мини-бикини: «Я очень стеснительная»

37-летняя Ким Кардашьян никогда не стеснялась обнажаться на камеру, в какой-то момент СМИ даже начали делать заметки не про откровенные селфи звезды, а про ее луки в толстовках и трениках, сопровождая их заголовками вроде «Забыла раздеться». А теперь внимание — оказывается, Ким все-таки очень стеснительная, о чем она сообщила на своей странице в Instagram.

Я очень стеснительная,

— подписала Кардашьян опубликованную в соцсети фотографию, на которой она позирует возле бассейна в мини-бикини.

Ким Кардашьян

Несмотря на то что фанаты Кардашьян считают ее одной из самых красивых женщин в мире, а многие пытаются быть похожей на звезду и даже делают себе липомоделирование тела, сама Ким страдает от комплексов, связанных с лишним весом. После второй беременности она сильно переживала насчет лишнего веса и разработала комплекс упражнений, который помог ей привести себя в форму. А в прошлом году она поделилась с поклонниками видео, в котором на ней заметили странный костюм, похожий на пластиковый мешок. Оказалось, что это специальная «сауна», тренировки в которой дают еще больший эффект.