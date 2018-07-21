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Организаторы форума «Машук» отметили интерес российской молодежи к мероприятию
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Организаторы форума «Машук» отметили интерес российской молодежи к мероприятию 

ТАСС 1 час назад
АРХЫЗ, 21 июля. /ТАСС/. Интерес российской молодежи к Северо-Кавказскому молодежному форуму «Машук» с каждым годом увеличивается. В 2018 году свои заявки на участие подали уже более 700 человек, сообщила ТАСС руководитель информационного сопровождения форума Анна Лаленко.
"Ежегодно мы приглашаем участников из других регионов, в этом году чуть увеличена квота. Если в первый год-два не было большого интереса, то сейчас конкурс составляет пять-семь человек на место, это заявки из регионов, не входящих в состав СКФО. Мы сможем принять порядка 150 человек из других регионов", — сказала она в кулуарах гражданского форума «Архыз XXI».
Ежегодно форум также становится более проработанным, считает Лаленко. «Совершенствуется подбор тренеров, если раньше это был только Северный Кавказ, то теперь представлена почти вся Россия. Набираем также кураторский корпус из других регионов — это интеграция, мы выходим за рамки и знакомим с Северным Кавказом другие регионы», — пояснила она.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» пройдет в Пятигорске (Ставропольский край) с 10 по 24 августа в девятый раз. В его рамках организуется конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. На гранты для реализации проектов в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.
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