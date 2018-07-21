Организаторы форума «Машук» отметили интерес российской молодежи к мероприятию

АРХЫЗ, 21 июля. / ТАСС /. Интерес российской молодежи к Северо-Кавказскому молодежному форуму «Машук» с каждым годом увеличивается. В 2018 году свои заявки на участие подали уже более 700 человек, сообщила ТАСС руководитель информационного сопровождения форума Анна Лаленко.

"Ежегодно мы приглашаем участников из других регионов, в этом году чуть увеличена квота. Если в первый год-два не было большого интереса, то сейчас конкурс составляет пять-семь человек на место, это заявки из регионов, не входящих в состав СКФО. Мы сможем принять порядка 150 человек из других регионов", — сказала она в кулуарах гражданского форума «Архыз XXI».

Ежегодно форум также становится более проработанным, считает Лаленко. «Совершенствуется подбор тренеров, если раньше это был только Северный Кавказ, то теперь представлена почти вся Россия . Набираем также кураторский корпус из других регионов — это интеграция, мы выходим за рамки и знакомим с Северным Кавказом другие регионы», — пояснила она.