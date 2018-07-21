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Невероятно милые детеныши панголинов, существующих уже 80 миллионов лет
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Невероятно милые детеныши панголинов, существующих уже 80 миллионов лет 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Что это за маленькие ящерки? Это панголины, они же ящеры. Они живут на земле уже около 80 миллионов лет, и это единственные млекопитающие в мире, покрытые чешуей. Язык у панголина может быть длиннее его туловища, а когда они чувствуют опасность, то выделяют неприятно пахнущий секрет, как скунсы.
Слово «панголин» — из малайского «пенггулинг», что означает «сворачиваться». Их так называют из-за привычки сворачиваться клубочком в опасной ситуации. К сожалению, так их легко поймать. По разным подсчетам, ежегодно отлавливают и продают около 100 тысяч панголинов. Из-за этого все восемь разновидностей панголинов входят в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид под угрозой исчезновения.
Источник: Bored Panda
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