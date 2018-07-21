Невероятно милые детеныши панголинов, существующих уже 80 миллионов лет

Что это за маленькие ящерки? Это панголины, они же ящеры. Они живут на земле уже около 80 миллионов лет, и это единственные млекопитающие в мире, покрытые чешуей. Язык у панголина может быть длиннее его туловища, а когда они чувствуют опасность, то выделяют неприятно пахнущий секрет, как скунсы.

Слово «панголин» — из малайского «пенггулинг», что означает «сворачиваться». Их так называют из-за привычки сворачиваться клубочком в опасной ситуации. К сожалению, так их легко поймать. По разным подсчетам, ежегодно отлавливают и продают около 100 тысяч панголинов. Из-за этого все восемь разновидностей панголинов входят в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид под угрозой исчезновения.

Источник: Bored Panda