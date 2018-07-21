Ещё
Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Россия поможет Катару в строительстве и оборудовании стадионов к чемпионату мира — 2022, сообщает ТАСС.
"На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации чемпионата мира — 2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта.
Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть, по тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно", — сказал посол России в Катаре Нурмахмад Холов.
Дипломат считает, что в будущем работа усилится и станет более точечной по всем направлниям.
Ранее сообщалось, что Владивосток может принять летнюю Олимпиаду.
Газета.Ru: последние новости
Источник назвал основных подозреваемых в деле о госизмене в "Роскосмосе" СМИ: брат отравленного "Новичком" мужчины удивился его выписке В "Роскосмосе" рассказали о допросах по делу о госизмене
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев591
Фото кабинета Медведева удивило россиян435
Максакова в короткой юбке вызвала фурор181
Порошенко принял решение по крушению MH1780
Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо86
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение