Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022

Россия поможет Катару в строительстве и оборудовании стадионов к чемпионату мира — 2022, сообщает ТАСС

министерством спорта. "На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации чемпионата мира — 2022 Катара с российским футбольным союзом

Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть, по тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно", — сказал посол России в Катаре Нурмахмад Холов

Дипломат считает, что в будущем работа усилится и станет более точечной по всем направлниям.