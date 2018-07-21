Четвертая японская телекомуникационная компания внедрит блокчейн в процесс обработки данных

Четвертый по величине в мире телекоммуникационный гигант Nippon Telegraph всерьез рассматривает возможности полноценного перехода на блокчейн. Технология является ключевым элементом для решения сразу ряда поставленных задач.

Среди можно отметить самые важные: устранение риска подделки данных, перевод на децентрализованное хранение информации, что позволит гарантировать сохранность всех данных, существенное ускорение времени обработки и выдачи информации, полная систематизация данных.

Детали и особенности использования приложения компания указала в заявке в Бюро по торговым марками и патентам США . В предисловии к документу указано, что технология будет использовать блокчейн в качестве доказательства контракта, заключенного между несколькими сторонами. Контракт здесь имеет значение договора купли-продажи, акта передачи, заявки, соглашения о согласии и представляет собой документ, описывающий содержание контракта, заключенного между двумя или более сторонами.

Стоит отметить, что перенос всех данных на блокчейн представляется достаточно длительным процессом. Однако через активацию работы по новой системе, представители компании планируют существенно сократить издержки за счет автоматизации большинства процессов.

Ранее мы писали о другом громком событии — еще один мировой гигант, Boeing , интегрирует блокчейн в будущие беспилотные самолеты, подтверждая практическую пользу технологии.

текст: Евгения Лиходей, фото: Jarretera / Shutterstock