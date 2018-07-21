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В Иркутской области спасли мужчину, который находился в розыске
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В Иркутской области спасли мужчину, который находился в розыске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Государственные инспекторы по маломерным судам спасли 26-летнего парня, который пытался переплыть Усть-Илимское водохранилище и чуть не утонул, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Днем 20 июля очевидцы сообщили о том, что в двух километрах от Усть-Илимска мужчина, рискуя жизнью, решил вплавь добраться до противоположного берега водохранилища, но выбился из сил. На место на патрульном катере отправились инспекторы Александр Лебедев, Дмитрий Ступин и Дмитрий Хибель.
«Когда мы подошли к мужчине и подняли его на борт, он уже практически обессилел, и у него сразу же свело судорогой руки и ноги, — сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Хибель. — От одного берега до другого порядка шести километров, и преодолеть такое расстояние он, конечно, не смог бы».
Мужчина рассказал, что решил переплыть водохранилище на спор. На суше спасенного уже ждали полицейские. Они сообщили, что этот человек находится в розыске, его подозревают в нескольких преступлениях. Сотрудники полиции поблагодарили инспекторов ГИМС за помощь.
«Конечно же, для нас, в первую очередь, важно спасение жизни человека. Нам удалось это сделать, человек жив, и это главное», — сказал Дмитрий Хибель.
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