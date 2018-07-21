Глава Минвостокразвития РФ: ВЭФ обеспечит обратную связь с инвесторами и общественностью

По его словам, Восточный экономический форум стал площадкой для обмена мнениями с предпринимателями, инвесторами, экономистами, политологами, представителями общественности, соображения которых учитываются при разработке механизмов развития Дальнего Востока.

"Конечно, на Восточном экономическом форуме будут подведены результаты работы за год. И задача — принять обратную связь — на будущее: что еще нужно сделать, что нужно откорректировать в рамках ранее принятых решений. Надо не бояться изменений и корректировок, если они направлены на опережающее развитие Дальнего Востока. Дальний Восток — это регион, где восходит солнце и где начинается Россия", — подчеркнул А. Козлов.

ВЭФ-2018 пройдет с 11 по 13 сентября, местом проведения форума традиционно станет Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». —0—