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Глава Минвостокразвития РФ: ВЭФ обеспечит обратную связь с инвесторами и общественностью
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Глава Минвостокразвития РФ: ВЭФ обеспечит обратную связь с инвесторами и общественностью 

ИА Синьхуа 1 час назад
Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — Восточный экономический форум /ВЭФ/ обеспечит обратную связь с инвесторами и общественностью, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.
По его словам, Восточный экономический форум стал площадкой для обмена мнениями с предпринимателями, инвесторами, экономистами, политологами, представителями общественности, соображения которых учитываются при разработке механизмов развития Дальнего Востока.
"Конечно, на Восточном экономическом форуме будут подведены результаты работы за год. И задача — принять обратную связь — на будущее: что еще нужно сделать, что нужно откорректировать в рамках ранее принятых решений. Надо не бояться изменений и корректировок, если они направлены на опережающее развитие Дальнего Востока. Дальний Восток — это регион, где восходит солнце и где начинается Россия", — подчеркнул А. Козлов.
ВЭФ-2018 пройдет с 11 по 13 сентября, местом проведения форума традиционно станет Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». —0—
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