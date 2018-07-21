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Аэрофотосъемка прекрасного озера Кенозерского национального парка
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Аэрофотосъемка прекрасного озера Кенозерского национального парка 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Кенозерский национальный парк расположен в на площади 139663 га в юго-западной части Архангельской области.
Юридически он был образован постановлением правительства РФ 28 декабря 1991 года. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс, расположенный в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Его западная граница проходит по границе с Республикой Карелия.
В 2004 году Кенозерский национальный парк получил статус биосферного заповедника и был включён в Список Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. А С 2014-го он является кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия.
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