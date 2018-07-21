В Центральном Китае найдено 504 древние монеты

Чжэнчжоу, 21 июля / Синьхуа / — На одной из строительных площадок в городе Саньмэнься пров. Хэнань /Центральный Китай / во время экскаваторных работ было найдено 504 древние монеты в форме заступа возрастом более 2000 лет.

По утверждению сотрудников местного музея, найденные монеты относятся к середине и концу периода Чуньцю /Весны и Осени, 770 — 476 гг. до н.э. /.

Монеты находились в керамическом котле, и 424 из них сохранились в хорошем состоянии.

Археологи не обнаружили никаких следов древних захоронений на месте раскопок.

По словам директора местного музея Ли Шуцяня, находка оказалась очень редкой, и имеет большое значение для изучения истории денежных единиц Китая.

Монеты в форме заступа или инструмента для прополки использовались во время династии Чжоу /1046 — 256 гг. до н.э. /. Они были отменены по приказу императора Цинь Шихуана, который в 221 г. до н.э. объединил Китай и ввел единую денежную систему. -0-