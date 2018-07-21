Ещё
В Центральном Китае найдено 504 древние монеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центральном Китае найдено 504 древние монеты 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чжэнчжоу, 21 июля /Синьхуа/ — На одной из строительных площадок в городе Саньмэнься пров. Хэнань /Центральный Китай/ во время экскаваторных работ было найдено 504 древние монеты в форме заступа возрастом более 2000 лет.
По утверждению сотрудников местного музея, найденные монеты относятся к середине и концу периода Чуньцю /Весны и Осени, 770 — 476 гг. до н.э. /.
Монеты находились в керамическом котле, и 424 из них сохранились в хорошем состоянии.
Археологи не обнаружили никаких следов древних захоронений на месте раскопок.
По словам директора местного музея Ли Шуцяня, находка оказалась очень редкой, и имеет большое значение для изучения истории денежных единиц Китая.
Монеты в форме заступа или инструмента для прополки использовались во время династии Чжоу /1046 — 256 гг. до н.э. /. Они были отменены по приказу императора Цинь Шихуана, который в 221 г. до н.э. объединил Китай и ввел единую денежную систему. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Представители железных дорог Таджикистана и Узбекистана договорились о транзитных поездках В Ташкенте состоится очередная встреча представителей стран ЦА и США Срочно: Китай и ОАЭ согласились вывести отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев290
Максакова в короткой юбке вызвала фурор149
Фото кабинета Медведева удивило россиян406
На Украине испугались окончательного развала207
Умершему Задорнову припомнили измены жене9
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение