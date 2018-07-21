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Фонд «Посети Кавказ» займется координацией проектов туристической сферы СКФО
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Фонд «Посети Кавказ» займется координацией проектов туристической сферы СКФО 

ТАСС 1 час назад
АРХЫЗ, 21 июля. /ТАСС/. Фонд социальных и благотворительных проектов «Посети Кавказ» выступит координатором туристических проектов в Северо-Кавказском федеральном округе. Новые задачи он начнет выполнять в ближайшее время, сообщил в субботу журналистам первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
"Есть фонд «Посети Кавказ», пока он функционирует не на максимум своих возможностей. Мы уже изменили менеджмент, сейчас меняем уставные задачи, в ближайшее время он будет выступать как единая управляющая организация в реализации проектов в туристической сфере", — сказал он на пресс-конференции, организованной агентством ТАСС в рамках гражданского форума «Архыз XXI».
Фонд «Посети Кавказ» был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий «Инвестируй в Кавказ» в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов СКФО в продвижении туристического потенциала.
Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.
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