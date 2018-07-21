LIVE: запуск ракеты «Falcon 9» со спутником «Telstar 19V»

Запуск произведут с расположенного на мысе Канаверал Космического пускового комплекса-40. Принадлежащий канадскому спутниковому оператору «Telesat» коммуникационный аппарат «Telstar 19V» будет выведен на геопереходную орбиту.

Для старта используют новейшую и заключительную версию ракеты «Falcon 9» — «Block 5». Согласно имеющимся данным, планируют возвращение первой ступени на океанскую платформу «Of Course I Still Love You».

Напомним, ракета-носитель «Falcon 9» имеет возвращаемую после запуска первую ступень, которую можно использовать для осуществления повторных стартов. Данных подход призван повысить экономичность космических запусков. Причем со временем она должна лишь расти.