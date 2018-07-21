LIVE: запуск ракеты «Falcon 9» со спутником «Telstar 19V» 

Запуск произведут с расположенного на мысе Канаверал Космического пускового комплекса-40. Принадлежащий канадскому спутниковому оператору «Telesat» коммуникационный аппарат «Telstar 19V» будет выведен на геопереходную орбиту.
Для старта используют новейшую и заключительную версию ракеты «Falcon 9» — «Block 5». Согласно имеющимся данным, планируют возвращение первой ступени на океанскую платформу «Of Course I Still Love You».
Напомним, ракета-носитель «Falcon 9» имеет возвращаемую после запуска первую ступень, которую можно использовать для осуществления повторных стартов. Данных подход призван повысить экономичность космических запусков. Причем со временем она должна лишь расти.
Ракета «Falcon 9 Block 5» ознаменовала завершение линейки данных ракет-носителей: дизайн изделия меняться уже не будет. При этом компания SpaceX намерена направить дополнительные ресурсы на другие проекты, такие как BFR (Big Falcon Rocket).