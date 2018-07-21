Богданов обсудил с ливанским эмиссаром возвращение сирийских беженцев

Встреча состоялась по просьбе ливанской стороны.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся общественно-политическая ситуация в Ливане после состоявшихся в этой стране в мае с.г. парламентских выборов и в контексте процесса формирования нового ливанского правительства. Была затронута также задача обеспечения необходимых условий для возвращения на родину сирийских беженцев, порядка одного миллиона которых находится только на территории Ливана, в свете усилий по скорейшему урегулированию сирийского кризиса", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ливан является одним из наиболее пострадавших государств Ближнего Востока от Сирийского кризиса в связи с большим наплывом беженцев, что крайне негативно сказалось на экономике и безопасности страны.