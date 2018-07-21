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Богданов обсудил с ливанским эмиссаром возвращение сирийских беженцев
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Богданов обсудил с ливанским эмиссаром возвращение сирийских беженцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в субботу с личным представителем премьер-министра Ливана Джорджем Шаабаном ситуацию в стране и вопрос возвращения сирийских беженцев, сообщает МИД РФ.
Встреча состоялась по просьбе ливанской стороны.
"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся общественно-политическая ситуация в Ливане после состоявшихся в этой стране в мае с.г. парламентских выборов и в контексте процесса формирования нового ливанского правительства. Была затронута также задача обеспечения необходимых условий для возвращения на родину сирийских беженцев, порядка одного миллиона которых находится только на территории Ливана, в свете усилий по скорейшему урегулированию сирийского кризиса", — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ливан является одним из наиболее пострадавших государств Ближнего Востока от Сирийского кризиса в связи с большим наплывом беженцев, что крайне негативно сказалось на экономике и безопасности страны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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