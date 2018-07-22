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Занервничал! Джастин Бибер резко отреагировал на вопрос папарацци о беременности Хейли
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Занервничал! Джастин Бибер резко отреагировал на вопрос папарацци о беременности Хейли 

Peopletalk 1 час назад
Джастин Бибер (25) сделал предложение своей возлюбленной Хейли Болдуин (21) пару недель назад. О том, когда будет свадьба, пока ничего неизвестно, ведь парочка продолжает наслаждаться непрерывным отдыхом. Однако многие считают, что столь скорая помолвка случилась не просто так.
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Вчера Джастин гулял в гордом одиночестве по улицам Лос-Анджелеса. Там его и подловил настойчивый папарацци, который сначала поздравил звезду с радостным событием, потом задал несколько вопросов о свадьбе (на все Бибер отвечал «нет»), а потом поинтересовался, не беременна ли Хейли. Певец явно занервничал, остановился и сам начал задавать вопросы журналисту.
«Что ты делаешь, братан? Ты просто кажешься слишком нормальным, чтобы заниматься такой работой. Я просто не понимаю, почему таким способом ты пытаешься получить повышение», — заявил Джастин, попросив папарацци опустить камеру.
https://youtu.be/nwlPGcpt33Q
Странно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zanervnichal-dzhastin-biber-rezko-otreagiroval-na-vopros-paparatstsi-o-beremennosti-hejli/
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