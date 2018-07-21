Ещё
Джастин Бибер гуляет по Лос-Анджелесу. А где же Хейли?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джастин Бибер гуляет по Лос-Анджелесу. А где же Хейли? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, впервые после воссоединения с Хейли Болдуин (21) Джастина Бибера (24) замечают в гордом одиночестве, ведь теперь певец все свободное время проводит с будущей женой.
все слайды
Но вчера папарацци подловили Джастина во время прогулки по Лос-Анджелесу. А Хейли в это время была занята работой: ее фотографы атаковали возле офиса в Голливуде.
все слайды
И, судя по снимкам, Бибер решил не слушать свою возлюбленную и снова начал отращивать усы. Болдуин они, напомним, не очень нравились. Может, хоть на свадьбу сбреет.
Напомним, звезды начали встречаться в 2016-м, однако быстро поняли, что им лучше быть друзьями. Но месяц назад, кажется, передумали и снова сошлись. С тех пор они неразлучны, а недавно решили узаконить отношения.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhastin-biber-gulyaet-po-los-andzhelesu-a-gde-zhe-hejli/
Peopletalk: последние новости
Идеальная! Светлана Ходченкова поделилась фотографиями с отдыха Секреты красоты Ким Кардашьян, которые ты точно не знал! Самое невероятное заявление адвоката Харви Вайнштейна тут!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев278
Максакова в короткой юбке вызвала фурор148
Фото кабинета Медведева удивило россиян407
На Украине испугались окончательного развала205
Умершему Задорнову припомнили измены жене9
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение