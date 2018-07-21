Джастин Бибер гуляет по Лос-Анджелесу. А где же Хейли?

Кажется, впервые после воссоединения с Хейли Болдуин (21) Джастина Бибера (24) замечают в гордом одиночестве, ведь теперь певец все свободное время проводит с будущей женой.

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Но вчера папарацци подловили Джастина во время прогулки по Лос-Анджелесу . А Хейли в это время была занята работой: ее фотографы атаковали возле офиса в Голливуде

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И, судя по снимкам, Бибер решил не слушать свою возлюбленную и снова начал отращивать усы. Болдуин они, напомним, не очень нравились. Может, хоть на свадьбу сбреет.

Напомним, звезды начали встречаться в 2016-м, однако быстро поняли, что им лучше быть друзьями. Но месяц назад, кажется, передумали и снова сошлись. С тех пор они неразлучны, а недавно решили узаконить отношения.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhastin-biber-gulyaet-po-los-andzhelesu-a-gde-zhe-hejli/