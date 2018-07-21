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Жителей Волгоградской области попросили не заходить в опасную воду
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Жителей Волгоградской области попросили не заходить в опасную воду 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жителям Палласовского района Волгоградской области посоветовали отложить пляжный отдых и не купаться ни в одном местном водоеме.
Жителям района посоветовали не набирать воду из реки
— Исследования показали, что по микробиологическим параметрам многие участки реки Торгун далеки от идеала, — уточнили в районной администрации.
Со вчерашнего дня местным жителям советуют не только забыть о купании, но и наборе питьевой воды.
О том, что жители Палласовского района изнывают без чистой питьевой воды V1.ru писал не раз. По словам палласовцев, из их кранов текут зеленые и зловонные потоки. На берег пересыхающей речушки тем временем выбросило целые косяки дохлой рыбы.
— Здесь никогда не было питьевой воды: место ужасное. Тут нет ни одной скважины: мы уже и копали, и сверлили. Осталось разве что пускать воду с вертолета или тащить ее из Байкала, — прокомментировал глава администрации Палласовского района Рашид Кильдеев. — Поймите нашу проблему: правый берег страдает от паводка, а у нас не хватает воды. Из пяти рек до краев наполнились лишь три. Остальным не хватило. Мы уже 20 дней перекачиваем воду с верховьев. Разрыли землю, положили трубы. Каждый день в основной пруд поступает от 700 до 1000 тонн воды. Этих запасов должно хватить как минимум на год.
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