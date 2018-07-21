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Мощный ураган оставил школу без крыши под Ульяновском
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Мощный ураган оставил школу без крыши под Ульяновском 

360tv.ru 1 час назад
Сильный ураган снес крыши шести домов и сельской школы в Ульяновской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального правительства по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Больше всего от непогоды пострадали Инзенский и Новомалыклинский районы.
Специалисты осмотрели поврежденные объекты, оценили объем ремонтных работ и приняли решение выплатить компенсации пострадавшим. Местные жители также пострадали от подтоплений из-за протечек. Им рекомендовано обращаться за помощью в службы социальной защиты.
Сопровождавшийся ураганным ветром ливень в ночь на 21 июля также повредил административные здания и объекты инфраструктуры.
В 22 населенных пунктах он привел к 15 случаям отключения электричества. Правда, эти неполадки удалось оперативно устранить. Без света остаются единичные дома, но и там все скором времени будет налажено: рабочие заканчивают работу по ликвидации последствий.
За последний месяц несколько регионов России пострадали от сильных ливней. На Ставрополье воду уходят целые улицы с автомобилями, на Кубани дожди вредят урожаю. В Оренбуржье пожилая пара захлебнулась в собственном доме. «360» вспомнил самые страшные российские ураганы и узнал, готовиться ли к новому «всемирному потопу».
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