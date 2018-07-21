Мощный ураган оставил школу без крыши под Ульяновском

Сильный ураган снес крыши шести домов и сельской школы в Ульяновской области , сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального правительства по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

Больше всего от непогоды пострадали Инзенский и Новомалыклинский районы.

Специалисты осмотрели поврежденные объекты, оценили объем ремонтных работ и приняли решение выплатить компенсации пострадавшим. Местные жители также пострадали от подтоплений из-за протечек. Им рекомендовано обращаться за помощью в службы социальной защиты.

Сопровождавшийся ураганным ветром ливень в ночь на 21 июля также повредил административные здания и объекты инфраструктуры.

В 22 населенных пунктах он привел к 15 случаям отключения электричества. Правда, эти неполадки удалось оперативно устранить. Без света остаются единичные дома, но и там все скором времени будет налажено: рабочие заканчивают работу по ликвидации последствий.