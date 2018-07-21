25 тысяч ямальцев выйдут на заслуженный отдых по старому «расписанию» 

Правительство ЯНАО, изучив проект федерального закона, подтверждает, что в новом документе сохранится особый статус жителей Крайнего Севера. Как отметила пресс-служба губернатора ЯНАО, действие законопроекта и условия назначения страховой пенсии по старости не распространяются на 26 категорий граждан.
Среди них — женщины, воспитывающие двух и более детей и имеющие 12-летний стаж работы на Ямале, либо женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до достижения ими 8 лет, с общим страховым стажем не менее 15 лет. А также мужчины и женщины, ведущие традиционный образ жизни коренных народов Севера — оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики.
По предварительным оценкам, изменения пенсионного возраста никак не коснутся почти 25 тысяч ямальских пенсионеров (1/5 от числа всех ямальских пенсионеров по старости).
Кроме того, законопроект в нынешней редакции гарантирует право досрочной пенсии для жителей Крайнего Севера. При этом в автономном округе продолжатся заседания рабочих групп органов исполнительной власти, депутатские консультации, общественные обсуждения и собрания профсоюзов. Замечания и предложения по существу нового закона направят в Госдуму РФ.