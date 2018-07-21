В Ноябрьске специальная комиссия проверяет избирательные участки

Девятого сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области . В Ноябрьске голосование пройдет на всех 38 избирательных участках. Возможность проголосовать должна быть у каждого жителя города, поэтому уже сейчас, за полтора месяца до назначенной даты, специальная комиссия начала проверять, насколько избирательные участки адаптированы для инвалидов.

«В настоящее время списки проверяются. Специалисты звонят каждому инвалиду, уточняют адрес проживания, и где бы он хотел проголосовать: на избирательном участке либо на дому. После обработки все эти списки будут переданы в избирательную комиссию для организации самого голосования», — рассказала начальник отдела правовой работы управления социальной защиты населения Анастасия Чупахина

На каждом избирательном участке должны быть удобные пандусы либо специальные подъемники, оборудование для преодоления порогов. Кроме того, для того чтобы помогать инвалидам, в день выборов будут работать волонтеры. От двух до четырёх человек на одном участке.

Обо всей процедуре голосования люди с ограниченными возможностями здоровья могут узнать по телефону «горячей линии»: 32-41-06. Дозвонившись можно также сообщить о месте голосования — дома или на участке. «Горячая линия» начнет работу 3 августа.