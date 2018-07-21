Власти Южной Кореи не выдали разрешение на подъем «Дмитрия Донского» 

По словам чиновников, бизнесмены очень небрежно отнеслись к процессу, не предоставив минимально необходимых документов. В компании заявили, что в ближайшее время они повторят попытку, имея на руках весь пакет требуемых документов.
Напомним, что 17 июля южнокорейская компания ShinilGroup устроила своего рода сенсацию, продемонстрировав видеозапись обнаруженного российского корабля «Дмитрий Донской». Броненосный крейсер затонул в 1905 г. недалеко от корейского острова Уллындо. Судно, как выяснилось, лежит на глубине 434 м в 1,3 км от берега острова. ShinilGroup заявила, что на борту судна скорее всего находится 5500 ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Сумму «клада» корейцы оценили более чем в 130 млрд долларов. В компании пообещали, что уже до конца этого года поднимут корабль. В работах принимают участие эксперты из Кореи, Великобритании и Канады.
В ближайшее время должна присоединиться и крупная компания из Китая, которая будет помогать поднимать пролежавший 113 лет на дне корабль. С другой стороны, возникли подозрения в отношении ShinilGroup и ее намерений. Некоторые утверждают, что вся история "Дмитрием Донским" и его «сокровищами» — это выдумка, а слухи о кладе намеренно муссируются для игры на фондовой бирже и прочих махинаций. Кроме того, «Дмитрий Донской» являлся военным кораблем, на его борту остались тела нескольких десятков моряков. Следовательно, есть все основания для определения корабля в качестве военного захоронения, признав его собственностью России.
Как сообщили корейские СМИ, вчера компания ShinilGroup официально обратилась в Управление по морским делам и рыболовству города Пхохан (УМДРП), в юрисдикции которого находится в том числе остров Уллындо и прилежащая акватория. Компания подала заявку на получение разрешения для начала работ по подъему корабля «Дмитрий Донской». Однако заявка была немедленно отклонена в связи с отсутствием минимально необходимого комплекта документов и денежного залога. В министерстве морских дел и рыболовства Республики Корея, которое курирует эту сферу и чьим региональным подразделением является УМДРП, сказали, что для получения разрешения на подъем необходимо предоставить точную карту с местонахождением объекта, план проведения работа, а также залог в размере одной десятой от оценочной стоимости находящегося на дне объекта. Однако этих документов не было.
Примечательно, что ShinilGroup резко занизила стоимость «Дмитрия Донского» по сравнению с тем, что сама пишет в рекламе. Стоимость корабля со всем содержимым бизнесмены оценили в 1 миллиард 200 миллионов вон (около 1 млн долларов), то есть в более чем в 130 тысяч раз меньше, чем говорят о стоимости «клада». «ShinilGroup не смогла внести залог даже в размере 120 миллионов вон, то есть 10 процентов от оценочной суммы», — пояснили в ведомстве причину отказа, сказав, то они не зарегистрировали даже обращение.
По поводу процедуры выдачи разрешения в министерстве морских дел РК сказали, что в самом начале должна пройти оценка предоставленных документов, после чего в МИД и прочие имеющие отношение к делу ведомства будет направлено уведомление о получении запроса на подъем судна. Затем проводится совместное обсуждение экспертов всех ведомств, в случае их согласия компании будет выдано разрешение на подъем судна.
В ShinilGroup заявили, что они в ближайшее время соберут все необходимые документы и залог, после чего снова подадут заявку на работы по подъему судна. Это может произойти уже в понедельник, 23 июля.
По поводу технической возможности подъема «Дмитрия Донского» ShinilGroup заявила, что особых проблем не будет, весь процесс займет не более полугода. «Из трех самых важных условий — видимость, скорость течений и глубина — как минимум два весьма благоприятны. Это видимость и скорость течения. Если сравнивать с подъемом „Севоля“, то тут только глубина больше, а все остальное гораздо проще… Подъем займет от четырех до шести месяцев», — заявил журналистам советник ShinilGroup по подъему и исследовательским работам Чин Гё Чжон.