Власти Южной Кореи не выдали разрешение на подъем «Дмитрия Донского»

По словам чиновников, бизнесмены очень небрежно отнеслись к процессу, не предоставив минимально необходимых документов. В компании заявили, что в ближайшее время они повторят попытку, имея на руках весь пакет требуемых документов.

Великобритании и Канады. Напомним, что 17 июля южнокорейская компания ShinilGroup устроила своего рода сенсацию, продемонстрировав видеозапись обнаруженного российского корабля «Дмитрий Донской». Броненосный крейсер затонул в 1905 г. недалеко от корейского острова Уллындо. Судно, как выяснилось, лежит на глубине 434 м в 1,3 км от берега острова. ShinilGroup заявила, что на борту судна скорее всего находится 5500 ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Сумму «клада» корейцы оценили более чем в 130 млрд долларов. В компании пообещали, что уже до конца этого года поднимут корабль. В работах принимают участие эксперты из Кореи

В ближайшее время должна присоединиться и крупная компания из Китая , которая будет помогать поднимать пролежавший 113 лет на дне корабль. С другой стороны, возникли подозрения в отношении ShinilGroup и ее намерений. Некоторые утверждают, что вся история " Дмитрием Донским " и его «сокровищами» — это выдумка, а слухи о кладе намеренно муссируются для игры на фондовой бирже и прочих махинаций. Кроме того, «Дмитрий Донской» являлся военным кораблем, на его борту остались тела нескольких десятков моряков. Следовательно, есть все основания для определения корабля в качестве военного захоронения, признав его собственностью России

Как сообщили корейские СМИ, вчера компания ShinilGroup официально обратилась в Управление по морским делам и рыболовству города Пхохан (УМДРП), в юрисдикции которого находится в том числе остров Уллындо и прилежащая акватория. Компания подала заявку на получение разрешения для начала работ по подъему корабля «Дмитрий Донской». Однако заявка была немедленно отклонена в связи с отсутствием минимально необходимого комплекта документов и денежного залога. В министерстве морских дел и рыболовства Республики Корея, которое курирует эту сферу и чьим региональным подразделением является УМДРП, сказали, что для получения разрешения на подъем необходимо предоставить точную карту с местонахождением объекта, план проведения работа, а также залог в размере одной десятой от оценочной стоимости находящегося на дне объекта. Однако этих документов не было.

Примечательно, что ShinilGroup резко занизила стоимость «Дмитрия Донского» по сравнению с тем, что сама пишет в рекламе. Стоимость корабля со всем содержимым бизнесмены оценили в 1 миллиард 200 миллионов вон (около 1 млн долларов), то есть в более чем в 130 тысяч раз меньше, чем говорят о стоимости «клада». «ShinilGroup не смогла внести залог даже в размере 120 миллионов вон, то есть 10 процентов от оценочной суммы», — пояснили в ведомстве причину отказа, сказав, то они не зарегистрировали даже обращение.

По поводу процедуры выдачи разрешения в министерстве морских дел РК сказали, что в самом начале должна пройти оценка предоставленных документов, после чего в МИД и прочие имеющие отношение к делу ведомства будет направлено уведомление о получении запроса на подъем судна. Затем проводится совместное обсуждение экспертов всех ведомств, в случае их согласия компании будет выдано разрешение на подъем судна.

В ShinilGroup заявили, что они в ближайшее время соберут все необходимые документы и залог, после чего снова подадут заявку на работы по подъему судна. Это может произойти уже в понедельник, 23 июля.

По поводу технической возможности подъема «Дмитрия Донского» ShinilGroup заявила, что особых проблем не будет, весь процесс займет не более полугода. «Из трех самых важных условий — видимость, скорость течений и глубина — как минимум два весьма благоприятны. Это видимость и скорость течения. Если сравнивать с подъемом „Севоля“, то тут только глубина больше, а все остальное гораздо проще… Подъем займет от четырех до шести месяцев», — заявил журналистам советник ShinilGroup по подъему и исследовательским работам Чин Гё Чжон.