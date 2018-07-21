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Мифы об Александре Македонском: правда или вымысел
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Мифы об Александре Македонском: правда или вымысел 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
До сих пор уму непостижимо, как Александру Македонскому удалось за считанное количество лет создать едва ли не величайшую империю всех времен. А ведь царь, проживший всего 32 года, действительно прямо-таки изменил мир, заодно закрепив за собой славу одного из талантливейших полководцев в истории.
Его личность по-прежнему окутана тайной: например, смерть Александра Великого — до сих пор тайна за семью печатями. В день его рождения — 21-го июля 356 года до нашей эры — News.ru подготовил тест на основе популярных легенд и фактов о Македонском.
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