Мифы об Александре Македонском: правда или вымысел

До сих пор уму непостижимо, как Александру Македонскому удалось за считанное количество лет создать едва ли не величайшую империю всех времен. А ведь царь, проживший всего 32 года, действительно прямо-таки изменил мир, заодно закрепив за собой славу одного из талантливейших полководцев в истории.

Его личность по-прежнему окутана тайной: например, смерть Александра Великого — до сих пор тайна за семью печатями. В день его рождения — 21-го июля 356 года до нашей эры — News.ru подготовил тест на основе популярных легенд и фактов о Македонском.