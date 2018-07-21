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В Госдуме прокомментировали идею Украины ввести санкции против российских портов
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В Госдуме прокомментировали идею Украины ввести санкции против российских портов 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В нижней палате российского парламента прокомментировали идею Киева ввести санкции против российских портов.
По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, ни одна страна не будет выступать за наложение санкций против черноморских портов РФ, передаёт РИА Новости.
«Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию, через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций», — резюмировал парламентарий, добавив, что это и другие предложения власти «незалежной» выдвигают для того, чтобы подготовить украинское общество к введению военного положения на территории страны накануне выборов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что власти Украины ведут переговоры со своими западными коллегами о наложении санкций против черноморских портов России.
По слова министра инфраструктуры «незалежной» Владимира Омеляна, в настоящее время переговоры ведутся с европейскими и американскими партнёрами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море.
Санкции, последние новости: Американский сенат может провести слушания о дополнительных санкциях против России
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