В Госдуме прокомментировали идею Украины ввести санкции против российских портов

По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, ни одна страна не будет выступать за наложение санкций против черноморских портов РФ , передаёт РИА Новости

«Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию, через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций», — резюмировал парламентарий, добавив, что это и другие предложения власти «незалежной» выдвигают для того, чтобы подготовить украинское общество к введению военного положения на территории страны накануне выборов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что власти Украины ведут переговоры со своими западными коллегами о наложении санкций против черноморских портов России.

По слова министра инфраструктуры «незалежной» Владимира Омеляна , в настоящее время переговоры ведутся с европейскими и американскими партнёрами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море.

Санкции, последние новости: Американский сенат может провести слушания о дополнительных санкциях против России