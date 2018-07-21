Инвалид после общения с курганской полицией обратился в травмпункт

Кургане избитого инвалида детства насколько часов держали в отделе полиции. После освобождения ему пришлось обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

Фото Ивана Камшилова, Журенков в приемной «Центра общественного контроля»

Инвалид детства, шестидесятилетний Александр Журенков, после того, как был избит соседкой по общежитию, нарядом полиции был доставил в Отдел полиции №1 — Октябрьский. Его держали там несколько часов и только после звонка в «Центр общественного контроля» выпустили, без всяких объяснений. Я ждал уже его в общественной приемной. Как рассказал Журенков, утром 19 июля около десяти часов он сделал замечание шумной компании (которые не проживали в доме) о необходимости убрать после ночной попойки на общей кухне и в туалете. В ответ инвалид услышал оскорбления и нецензурную брань, а для убедительности доводов, получил несколько ударов ведром. Сердобольные соседи побоялись защитить инвалида, но вызвали полицию. Полиция не заставила себя ждать, приехавший наряд забрал избитого инвалида в отдел полиции и держал его там несколько часов. Инвалид смог позвонить мне на телефон, после моего обещания приехать за ним, полицейские решили его отпустить. Объяснить на каких основаниях инвалида задержали они отказались, также отказались принять от него заявление о нанесении побоев и регистрации заявления в КУСП (книге учета совершенных преступлений). Я направил инвалида в городской травмпункт, для оказания медицинской помощи. Журенков вернулся с перебинтованной рукой. Мы с ним написали заявление в прокуратуру города Кургана с просьбой принять меры прокурорского реагирования, обязать полицию принять заявление и направить пострадавшего на судебно-медицинское обследование (СМЭО).

Это было не первая встреча инвалида с сотрудниками полиции города Кургана.

В августе прошлого года полиция уже привлекала Журенкова за якобы нанесенные побои двум девушкам в городском саду. 5 августа прошлого года инвалид был жестоко избит двумя пьяными девицами в городском саду. Ему были нанесены многочисленные травмы, нанесение побоев было подтверждено СМЭО. Но пострадавший оказался обвиняемым. Через две недели после происшествия, сотрудники отдела полиции № 5 (позднее расформированного) нашли этих девиц, которые нанесли побои инвалиду, и… предложили написать заявления о том, что побои нанесли им и они просят привлечь Журенкова к административной ответственности. Полиция на основании этих заявлений составила протоколы о нанесении побоев и направила дело в мировой суд. Журенкова судья признал виновным в нанесении побоев и наложил два штрафа по 5 тыс. рублей.

Мне он тогда заявил, что после такого, он просто не хочет жить и готов умереть. Платить штраф ему нечем, вся пенсию уходит на лекарства, а без приема лекарств, последствия крайне неблагоприятные. Я ознакомился с Постановлениями суда, и с удивлением прочитал, что инвалид во всем признался. На основании этого мировой судья и вынес Постановление. На мой вопрос, Журенков объяснил, что перед заседанием суда, доставившие его в суд полицейские, заявили ему, что если он не признается, то судья присудит административный арест, а после этого его поместят в «психушку». Угрозы полицейских его напугали, он посчитал их вполне реальными, ни под арест, ни в психбольницу он не хотел. Вполне понятно, что я написал две апелляционные жалобы в городской суд. Сложность возникла с получением доверенности, денег на нотариуса у инвалида не было. Муниципальная управляющая компания наотрез отказалась заверять доверенность. Отказался помочь и Глава города Кургана Сергей Руденко, к которому обратился инвалид, и депутат по его избирательному округу, заместитель председателя городской думы. В городском суде удалось доказать, что постановления мировым судом были приняты без изучения обстоятельств дела. Постановления мирового суда были отменены и дела направлены на новое рассмотрении. В мировом суде удалось доказать, что никаких побоев Журенков не наносил. Это подтвердила и СМЭО. Вызванные в мировой суд полицейские не смогли объяснить, почему оформили и зачем направили в мировой суд протоколы. После вступления Постановления мирового суда в силу, никаких извинений Журенкову полицейские не принесли. При этом полиция отказалась привлекать к административной ответственности за побои, нанесенные Журенкову. Не помогло ни обращение в городскую прокуратуру , ни областную. В настоящее время очередная жалоба направлена начальнику УМВД по Курганской области , генерал-майору полиции Олегу Ильиных.

Впрочем, такие действия полицейских в Кургане ни кого уже давно не удивляют. Я с такими случаями сталкивался неоднократно.

Так пришлось представлять интересы молодой женщины в мировом суде, матери двух маленьких детей. Полиция передала в суд материал по привлечению ее к ответственности за избиение мужчины. Мужчиной оказался достаточно известный в Кургане политический деятель. Как могла хрупкая женщина, при росте 1.5 метра держа за руки двух малолетних детей, вытащить из джипа с номером 001, мужчину ростом 1.8 метра и избить? При этом опять же никаких следов побоев на бывшем члене избирательной комиссии обнаружено не было. Вполне понятно, что никакого состава правонарушения суд не нашел и полиции отказал.

Другой аналогичный случай, двух студентов избитых и ограбленных доставили (с сотрясением мозга) в тот же Отдел полиции «Центральный», держали целый день и обвинили их же в несуществующем административном правонарушении, передали протоколы в мировой суд. Но мировой суд никаких правонарушений не нашел. А вот искать преступников полиция не стала.

Как сами сотрудники полиции объяснили одному правозащитнику: ловить преступников опасно, могут и ударить, а то и ножом пырнуть, а вот с пострадавшими проще. Подержать несколько часов за решеткой, и они готовы признаться в каком-либо нарушении, лишь бы отпустили.